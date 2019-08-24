سبب وقف حفل محمد رمضان في الساحل

قرر المغني المصري محمد رمضان، وقف الحفل الغنائي، أمس الجمعة، بشكل مفاجئ عقب تزاحم ومداهمة الجمهور للمسرح بالقوة، مما جعله يتراجع عن الحفل قائلاً :" كده مش هينفع".

وكان المصري محمد رمضان، عاد لإستكمال الحفل على مسرح الساحل الشمالي، بعد تراجع الجمهور بالقوة من قبل مجموعة من الأمن المتواجد داخل الحفل.

ويذكر أن رمضان، كان قد شوق جمهوره لحفله المقام داخل جولف بورتو في الساحل الشمالي، حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصي في الإنستغرام، وعلق قائلاً :"مستعدين".

و اضطر رمضان بعد ذلك لإيقاف حفله، بعدما قام أحد الجمهور الصعود على المسرح وسط حالة الهرج والمرج التي سادت الحفل الأول لمحمد رمضان، واقتحام الناس دون دفع تذاكر، وفقاً لموقع القاهرة 24.

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ويشار الى أن نقابة المهن الموسيقية المصرية وافقت برئاسة الفنان هاني شاكر، على منح تصريح للمصري محمد رمضان، بإقامة حفل غنائي بشرط وهو كتابته تعهدًا بأن يظهر على المسرح بشكل لائق.

ويذكر أن الحفل من إنتاج شركة “بلاك أند وايت”، وتنظيم مصطفى السويسي في ثاني تعاون له مع رمضان، بعد نجاح حفله الأول بالقاهرة، ويشارك في تجهيزات الحفل بمواصفات لايف عالمية، تامر فوزي مصمم ومنفذ المسرح، وإضاءة ومؤثرات بصرية لوليد الحريري، “fire works”سامي يوسف .