موعد حفل زفاف نجل كاظم الساهر

كشف أحد المصادر المقربة لعائلة الفنان كاظم الساهر، عن موعد إقامة حفل زفاف نجله عمر الساهر، ومن المقرر أن يعقد بتاريخ 30 آب/أغسطس القادم.

ويذكر أن الفنان العراقي كاظم الساهر، سيحتفل بزفاف نجله الاصغر عمر، على الفتاة الطبيبة نوراالدخش من أصول مغربية، إذ تم عقد قرآنهما وخطوبتهما في آذار/مارس الماضي، وفقاً لموقع النهار.

وستكون طقوس الزفاف وفق العادات المغربية والعراقية، وسيقام في أحد أفخم فنادق المغرب، حيث أن الفتيات سيرتدين الزي المغربي التقليدي في حين أن الشباب سيرتدون الزي العراقي، و سيقدم كاظم أغنية خاصة لإبنه.

ويشار إلى أن كاظم لديه ولدان "وسام وعمر" ، وسام من مواليد 1981 وعمر من مواليد 1987، وحفيدتان سناء من مواليد 2011 وآية من مواليد 2014 من ابنه وسام الكبير.