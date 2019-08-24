شاهد ريهام سعيد تعتزل الإعلام والفن رسمياً وإلى الأبد

إثر الزوبعة التي أثارتها حلقة الإعلامية المصرية ريهام سعيد في برنامج "صبايا الخير" حول هجومها على البدناء، وبعد إيقافها عن العمل من قبل نقابة الإعلاميين المصريين، نشرت فيديو على انستغرام تعلن فيه اعتزالها مهنة الإعلام والفن بشكل رسمي و إلى الأبد.

وعبر صفحتها الرسمية على موقع “إنستغرام”، ظهرت ريهام، في فيديو، اليوم السبت، تعلق من خلاله على قرار وقفها عن الظهور الإعلامي على خلفية التصريحات التي أدلت بها حول مرضى السمنة.

وقالت الإعلامية المثيرة للجدل إن هناك “حملة ممنهجة” ضدها من أشخاص لم يشاهدوا حلقة برنامجها، التي اعتبرت أنها غير مهينة للنساء ولم تذكر فيها شيئا مسيئا عن البدينات، وإنما تحدثت انطلاقا من تجارب شخصية لنساء تتجاوز أوزانهن مئات الكيلوغرامات.

وأضافت: “مفيش حد شاف الحلقة، مفيش حد شاف أنا قلت إيه، كل الناس بتردد لبعض كلام أنا ما قلتوش.. كل اللى قلته إن التخين شكله مش حلو ومش قادر يمشي على رجليه وعايش ميت.. في واحدة كاتبة إني قلت ملهوش حق في الحياة، وناس تقول إني أهنتهم.. لكن كلمة عايشين ميتين دي هم اللى قالوهالي، وبتكلم على الناس اللى فوق الـ200 و250 كيلو”.

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واعتذرت ريهام سعيد من الأشخاص الذين غضبوا منها، مؤكدة أنها لن تعود إلى الشاشة مرة أخرى ولن تعمل في مجال الإعلام والفن.

واستطردت: “جاء الوقت اللي أرتاح فيه وأقعد مع أولادي وأخلي بالي منهم وأقعد مع جوزي ونقرب من ربنا.. 16 سنة بخدم الناس.. عشت بضمير حي وراس مرفوعة”.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، يأتي إعلان ريهام سعيد بالاعتزال رداً على إيقافها عن العمل وإيقاف البرنامج من قبل نقابة الإعلاميين المصرية و فتح تحقيق بشأن حلقتها الأخيرة عن البدناء.