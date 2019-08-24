مبارك الدوسري يطمئن جمهوره ويحتل تويتر

تناقل مغردون كويتيون سلسلة من التغريدات التي حملت اسم الإعلامي مبارك الدوسري بعد نجاح عمليته الجراحية في لندن خلال الأيام الماضية.

وكان مبارك الدوسري قد نشر تغريدة عبر حسابه الخاص على تويتر يدعو فيها جمهوره الدعاء له قبل سفره لندن لإجراء عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني في الحبل الشوكي بشكل عاجل.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحملات دعم من جمهور مبارك الدوسري لاعتباره أيقونة إعلامية في الكويت وموثقاً لانتصارات الفرق الكويتية الرياضية.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج الديربي صورة تجمع بين مبارك الدوسري وزميله في البرنامج فيما غرّد سليمان باقر:" بالأمس كان يطمئن على صحة الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان واليوم يجري عملية في الحبل الشوكي".



