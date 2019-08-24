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رسمياً انفصال الفنانة شيري عادل عن الداعية والمنتج معز مسعود

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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة أخباراً حول انفصال الفنانة المصرية شيري عادل عن زوجها الداعية والمنتج معز مسعود واستمرا في نفي الخبر إلى أن أعلنت وسائل الإعلام المصرية خبر انفصالهما بشكل رسمي وبقائهما كصديقين وزملاء مهنة.

و حدث الانفصال بين “عادل” و “مسعود” بالفعل، وتجمعهما علاقة صداقة مستمرة وبقي التعاون الفني مستمراً كمنتج وفنانة.

شيري ومعز قد تزوجا في يوليو 2018 إلا أن الطلاق تم بينهما في يوليو هذا العام ولكن تأخرا في إعلان الخبر لوسائل الإعلام.

وكان خبر انفصال الثنائي قد انتشر في الأشهر الاخيرة، كما ورد موقع "صراحة"، إلا ان شيري ومعز كانا ينفيان هذه الأخبار.

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