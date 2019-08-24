رابط فحص نتائج الامتحانات الصف التاسع في سوريا 2019 - برقم الاكتتاب

قالت وزارة التربية السورية، أنه قد تم إعلان نتائج شهادات الصف التاسع، لافتا الوزارة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن الاعتماد عليها لكثرة الشائعات بها بدون دليل، وأن النتائج حددت وزارة التربية موعد إعلانه في الساعة 12 ظهر يوم أمس الجمعة.

وبينت وزارة التعليم أنها انتهت جميع أعمال التصحيح والمراجعة، ويمكن الاطلاع والاستعلام عن نتائج الصف التاسع بالدولة السورية والتي تم إعلانها بالفعل، وقد وجدنا تعاظم في البحث على الاستعلام عن النتيجة للصف التاسع برقم الاكتتاب، لذلك وجب علينا المساهمة ومساعدة طلاب التاسع السورية في التعرف على نتائجهم بسهولة ويسر.

وأهاب وزير التربية والتعليم السورية بعدم انصياع الطلاب لما ينشر من معلومات مغلُطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن المعلومات والأخبار والتصريحات الصحيحة تنشر فقط على موقع وزارة التربية، وعلى المواقع الرسمية التي تتحرى الدقة في نقل التصريحات والأخبار، وأضاف العزب أنه سيتم عقد المؤتمر وستعلن فيه تفاصيل النتائج ونسب النجاح وأسماء الأوائل.

من جهته، أكد عبد الحكيم الحماد معاون وزير التربية والتعليم السورية أن جميع المؤشرات الأولية تؤكد ارتفاع نسب النجاح بين الطلاب، ويترقب الجميع إعلان نتائج البكالوريا في كل محافظات سوريا، يمكن الحصول على نتائج التاسع سوريا 2019 عبر موقع وزارة التربية السورية.

وأشارت الوزارة الى أن بلغ عدد التلاميذ المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي الذين حصلوا على الدرجة التامة /3100/ درجة 21 تلميذاً وتلميذة.

وذكرت الوزارة أن عدد المتقدمين لامتحانات شهادة التعليم الأساسي 286484 تلميذاً وتلميذة نجح منهم 193037 تلميذاً وتلميذة وبذلك تكون نسبة النجاح 67.38%.

وتعلمكم وكالة سوا الاخبارية طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع شهادة التعليم الأساس :

ادخل على الرابط التابع لوزارة التربية والتعليم السورية من هنا

اختار المحافظة التي قمت بتأدية الامتحان بها

أدخل رقم الاكتتاب

اضغط على كلمة إرسال

ستظهر لكم النتائج بالتفصيل والدرجات

من خلال الدخول على الرابط السابق يمكنكم الاستعلام ومعرفة نتائج التاسع “شهادة التعليم الأساسي” وذلك بكافة المحافظات السورية بدأ من:

Advertisements

العاصمة دمشق وريفها،

محافظة حلب

محافظة حماة

محافظة حمص

محافظة الحسكة

محافظة أدلب

محافظة القنيطرة

محافظة الرقة

محافظة اللاذقية

محافظة السويداء

محافظة طرطوس

محافظة دير الزور

وعلى كل بقعة على الأراضي السورية.