حقيقة زواج المغنية اللبنانية مي حريري

كشفت الفنانة اللبنانية مي حريري، عبر إحدى حساباتها الشخصية، عن مفاجأة ميرة لجمهورها والمتابعين لها، مؤكدةً أنها بعد علاقة حب دامت أكثر من 8 سنوات مع مدير أعمال، خلال الأسبوع المقبل ستتم مراسم الزواج .

وصرحت الفنانة مي، أنها ستتزوج في الأيام القادمة من مدير أعمال لبناني الجنسية، ولكن لم تكشف عن هويته ولا أي تفاصيل حول زواجها ومراسم الزواج وغيرها.

وتفاجأ الجمهور والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحها الأخير دون أي تفاصيل او كشف عن اسم زوجها، ومنوهً أنها لم تنشر أي صورة تؤكد زواجها أو عقد قرانها، وفقاً لموقع لبنان 24

ومن الجدير بالذكر أن مي حريري، مغنية لبنانية بجانب مشاركتها في التمثيل، وهي زوجة سابقة للفنان ملحم بركات، أصدرت خلال حياتها الفنية ثلاث ألبومات بدايةً من عام 2004.