جريمة قتل مواطن لطليقته تثير صدمة

قام مواطن في تركيا، بالاعتداء على طليقته في مقهى، عقب مناكفات دارات بينهما مما أدى الى تطور الأمر وقام الزوج بطعنها في عنقها وأمام ابنتهما التي تبلغ من العمر 10سنوات.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه اللحظات الأخيرة للضحية " أمينة بولوت" البالغة من العمر 38عاماً، مما أثير جدل واسع وصدمة، حيث طالب الشعب التركي المزيد من التدابير للحد من عنف المرأة.

ويظهر التسجيل المصور الضحية أمينة، وهي تمسك برقبتها صارخة "لا أريد ان أموت"، وإلى جانبها ابنتها التي تمسك بقميصها المضرج بالدماء وتتوسل قائلة "أرجوك أمي ألا تموتي".

وسرعان ما انتشر شريط فيديو للحظات الأخيرة للضحية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار صدمة كبيرة. وبات وسم #أمينة بولوت الأكثر تداولا على "تويتر" بعد ظهر الجمعة.

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ومن جهته قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين: " ما نريده هو أن يلقى هذا القاتل أشدّ عقاب، مشيراً أن الحكومة تتابع عن كثب مجريات التحقيق في مقتل المواطنة أمينة بولوت، وتبذل ماوسعها لإنزال أشد العقوبات في حق زوجها السابق.

وبرر الأخير فعلته بالقول للمحققين إن زوجته التي طلّقها سنة 2015 "أهانته"، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تركية، ووفقاً لموقع جريدة الحياة.

وأحصت الجمعية التركية "سنقضي على جرائم قتل النساء" ما يقارب 214 جريمة قتل تعرّضت لها نساء في تركيا خلال الأشهر الستة الأولى في عام 2019.