غادة عويس تشعل تويتر بنقاش حول المسيح

تابع الآلاف من متابعي الإعلامية اللبنانية غادة عويس نقاشها مع الإعلامي السعودي لؤي الشريف على حسابها الخاص في تويتر حول إسرائيلية المسيح.

وبدأت غادة عويس النقاش بنشرها لمقطع مصور لحصن مرحب في منطقة خيبر السعودية وكتبت:" تصوير جوي لحصن مرحب في خيبر في السعودية.. وكان مقرا لليهود ألا ينبغي أن يعودوا إلى هناك بدل فلسطين؟.

ورد الشريف على تغريدة عويس قائلاً:" أهلا غادة.. اليهود الذي منهم (يسوع الناصري) لهم موطن سموه في الكتاب المقدس "أرض إٍسرائيل" فالمسيح مثلا كان إسرائيليا من مواليد بيت لحم اليهودية كما جاء في الإنجيل، وجود اليهود في الجزيرة العربية كان اضطراريا وبعد طرد الرومان لهم من أرضهم هذه الحقائق التي لم تزورها السياسة".

ورداً على الشريف كتبت غادة عويس: "لا أجادل في هذا بل رداً على أصوات سعودية مثل هذا"، وتابعت في تغريدة أخرى: "وعلى أي حال، هناك حقائق في مقابل ما تسميه أنت حقائق تدحض هذه الحقائق"، ثم تابعت: "والله وصرتو تفهمو بيسوع".

رد الإعلامي السعودي مجددا على مذيعة قناة الجزيرة قائلا: "أهلا غادة مرة ثانية، بصفتي متخصص في اللغات وشغوف بالتاريخ نعم أفهم يسوع جيدًا وأتكلم لغته السريانية الآرامية الشرقية (والغربية) وأجيد العبرية، بالمناسبة، (يسوع) اسم عبري هو نفس (يوشع) ومعناه (الله خلاصي) والمسلم يؤمن بالأنبياء جميعًا بما فيهم النبي الإسرائيلي يسوع"، بحسب "BBC".