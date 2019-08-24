فاطمة الصفي تزيح أحلام جانباً وتحظى بالنقد

لاقت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي موجة من الجدال على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها لمقطع مصور على انستغرام أثناء قضائها اجازتها الصيفية في باريس.

وظهرت فاطمة الصفي في الفيديو بإطلالة صيفية اعتبرها البعض مشابهة تماماً لإحدى اطلالات الفنانة أحلام بتيشيرت قطني مع شورت فيما انتقدها البعض الآخر لاعتبارها إطلالة جريئة.

ويظهر الفيديو التشابه الشكلي الكبير الذي يجمع فاطمة الصفي وأحلام الشامسي حيث علق المتابعون:" حسبتها أحلام على بالي"، و"احسبها أحلام" و"اللي يحسب انها أحلام يصف جنبي".

وبالرغم من زخم التعليقات التي حظيت بها إطلالة فاطمة الصفي إلا أ الأخيرة عادت ونشرت فيديو آخر تظهر فيه وهي ترقص أمام المارة في ديزني لاند، وعلقت قائلة: "ارقص كأن أحد لا يراك، وحب كأنك لن تجرح أبداً، وغنى كأن لا أحد يسمعك، وعيش كأن الجنة على الأرض"، بحسب "ليالينا".

شاركات فاطمة الصفي بالعديد من الأعمال الدرامية أبرزها: " الخراز"،" أم البنات"،" زوارة الخميس"،" أميمة في دار الأيتام"،" كنة الشام وكناين الشامية"، كما شاركت فاطمة الصفي في العديد من المسرحيات وكان منها: " مدينة الظلام"،" زين إلى عالم جميل"،" مصباح زين".

