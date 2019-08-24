شاهد: لينا تكشف تفاصيل الخلافات مع والدها

نشرت الشابة لينا الفيشاوي، التي تسكن مع والدتها في بريطانيا، مقطع فيديو مصور عبر منصة اليوتيوب الخاصة بها، لتوضيح تفاصيل الخلافات والمناكفات بين والدتها ووالدها الفنان أحمد الفيشاوي.

وأوضحت لينا، أن الخلافات بينهما بدأت منذ ثلاث سنوات، عندما أرادت والدتي هند الحناوي عمل طلب دراسة في بريطانيا مع الإقامة، ووافق والدي أحمد ولكن بشرط أن يكون تحت اختياره وعلمه."

وأضافت "بعد ذلك والدتي وافقت، وهو اختار المدرسة اللي حابب يدخلهالي، ولكن بعد شهرين من دخولي المدرسة، وقف دفع مصاريفي."

وأوضحت "والدتي أجبرت على رفع قضية ضده، للحصول على المصاريف الخاصة في دراستي وحيتي، ويرجع لعدم قدرتها على المعيشة في هذا الوضع"، مشيرة إلى أن "الحياة صعبة هنا وليست سهلة، حياة غالية، الأمر في غاية الصعوبة وليس أمامنا غير ذلك، لأننا نريد مساعدته المالية."

واختتمت "لقد كان والدي في غاية العصبية، وقال إنه لا يريدني في حياته مرة آخرى، مما تسبب لي بصدمة، ونوهت أن لا أحد كان قادرًا على حل هذه المشكلات سوى جدي فاروق الفيشاوي وهو الآن ميت.

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ويذكر مؤخراً قررت محكمة الأسرة المصرية، بحبس أحمد الفيشاوي لمدة شهر، عقب امتناعه عن سداد نتفقة ابنته لينا من طليقته هند الحناوي، في دعوى مقيدة برقم 86 ، علماً بأنه ميسور الحال ولديه أفلام وإنتاج يخرج فيها كل عام، وفقاً لموقع سبوتنيك.

وكان المحامى وكيل هند الحناوي شعبان سعيد، أقام دعوة متجمد نفقة ضد طليقها أحمد الفيشاوى، لامتناعه عن سداد النفقة المقررة لصالح ابنته لينا، والمقدرة قيمتها بـ234.600 ألف جنيه (14155 دولار)، والصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه، سيكون ملزما بتنفيذ الحكم الصادر ضده، أو دفع متجمد النفقة لابنته.