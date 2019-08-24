مجلس نقابة الإعلاميين يصدر قرار بحق ريهام سعيد

بعد احداثها أزمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وارتكابها مخالفات قانونية ومهنية، ومخالفات تمس ميثاق الشرف الإعلامي، قررت نقابة الإعلاميين بحظر عمل الإعلامية المصرية ريهام سعيد.

وأعلن مجلس النقابة، قرار بمنع ريهام سعيد من ممارسة نشاطها الإعلامي، لأنها لم تحصل على تصريح مزاولة النشاط الإعلامي، غير مفيدة بجداول النقابة وذلك مخالفة للقانون رقم 93 لسنة 2016 والذي يحظر ممارسة أي نشاط أعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة لمهنة.

وأوضح المجلس، أن سعيد ارتكتب مخالفة بميثاق الشرف الإعلامي في المبادئ العامة، وخالفت الواجبات المنصوص عليها، بالإضافة لمخالفتها مزاولة السلوك المهني للاداء الإعلامي.

ولفت المجلس، أن نقابة الإعلاميين قامت بإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر بالقرار ومجلس إدارة قناة الحياة، بما انتهى إليه الاجتماع ومنع الإعلامية ريهام سعيد من الظهور أو ممارسة النشاط الإعلامي لمخالفتها القانونية والمهنية.

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ومن جهته، قرر إدارة شبكة تلفزيون الحياة، بوقف الإعلامية على الظهور الإعلامي ، وتوقيف برنامجها "صبايا" الذي تقدمة على شاشة الحياة منذ فترة طويلة، وذلك عقب الأزمة التي أحدثتها عند تعليقها على اصحاب الوزن الزائد.

وشددّت شبكة تلفزيون الحياة خلال بيان صحفي أصدرته، أنها تحترم كافة مشاهديها، وتتعهد بتقديم المحتوى المميز واللائق بجمهوره.

ويذكر أن الاعلامية المصرية ريهام سعيد، أثارت سخطا كبيرا وحالة من الجدل، لدى متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتقادها للأشخاص الذين يعانون السمنة، وحديثها عنهم بشكل وصفه كثيرون بـ "التنمر، وفقاً لموقع إرم نيوز

ونشر نشطاء فيديو لريهام سعيد ضمن برنامجها "صبايا الخير"، تحدثت فيه بشكل سيء عن الأشخاص المرضى بالسمنة، والنساء اللواتي يزداد وزنهن، قائلة "الناس البدينة ميتة وتشوه المنظر".