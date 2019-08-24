تراند اليوم : بالفيديو عنتيل كفر حجازى : زوج المرأة الخائنة يتحدث عن خيانة زوجته

بالفيديو عنتيل كفر حجازى : زوج المرأة الخائنة يتحدث عن خيانة زوجته

بالفيديو عنتيل كفر حجازى الذى قام بممارسة الجنس مع سيدتين من المحلة الكبرى وقام بتصويرهم بالفيديو .

ونشر الفيديوهات على اليوتيوب ووصلت الفيديوهات الى يد الشرطة وتم القبض على السيدتين .

واعترفا امام وكيل النيابة بكل ماجاء بالفيديو ، واعترف ايضا اسماعيل الذى يعمل فى اكسسوار السيارات وليس من المحلة ويعمل بها |.

استمعوا الى مداخلة وائل الايراشى مع زوج احدى السيدات الخائنات ، فماذا قال الرجل عن زوجته.

واستمعوا الى هذا المسكين وهو يبكى لوائل الابراشى على ماقامت به زوجته من خيانه له.

وصرفت امواله الشخصيه على عشيقها وكان حال الرجل يرثى له وهو يبكى بشدة على الخيانه فما اصعبها .

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وكانت مدينة المحلة الكبرى بكل مدنها الفرعية وقراها قد اهتزت وغضبت لهذه الجريمة الغير مسبوقة بالمرة.

موجز البعكوكة 25

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بالفيديو عنتيل كفر حجازى

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