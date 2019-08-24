السبب الحقيقي لانفصال أنجلينا جولي وبراد بيت

كشفت صحيفة بريطانية عن السبب الحقيقي لانفصال النجمة العالمية الشهيرة أنجلينا جولي عن زوجها النجم المعروف براد بيت، والذي اتضح في خلاف نشب بين الأخير وابنه فيما لم تكن خيانته لأنجلينا هي دافع الطلاق.

وكانت العديد من الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام قالت إن إنفصال الثنائي سببه خيانة بيت لجولي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" ان السبب يرتبط بـ”مادوكس” الابن الأكبر بالتبني لجولي وبيت، وأن أصل الحكاية يرجع إلى قبل 3 أعوام، بعد مشادة حادة دارت بين بيت وابنه وجولي أيضًا خلال تواجدهما على متن طائرة خاصة في رحلة عائلية، بعد عودتهما من مدينة “نيس” الفرنسية.

ووفقا لصحيفة القدس العربي، أضافت الصحيفة ان جولي رفعت دعوى الطلاق بسبب هذه الحادثة خاصة أنه كُشف عن أن بيت ضرب ابنه عندما حاول الدفاع عن والدته، وأنه كان مخمورًا آنذاك.