الاكثر متابعة اليوم - البصل يشفي القلب!

يزخر البصل بالعديد من المكونات المفيدة جداً للصحة. وأظهرت الدراسات العلمية أن البصل يوفر حماية مذهلة للأعصاب وجهاز القلب والشرايين.

فوائد البصل عديدة للصحة والجسم. بالفعل، يحسن البصل قوة جهاز المناعة، ويحول دون انتشار العديد من الأورام، ويحافظ على توازن الهرمونات. ويستطيع البصل الحؤول دون تصلب الشرايين، وتخفيض مستويات الكولسترول في الدم، وتثبيت معدل ضغط الدم، وتحسين مرونة الأوعية الدموية، ومحاربة داء السكري والبدانة من خلال تحسين مستوى السكر في الدم والحدّ من استهلاك السكريات والدهون.

تعزى كل هذه الفوائد إلى مكوّن الفلافونويد (flavonoïde) الموجود في البصل. فهو مضاد قوي للتأكسد قادر على محاربة الكولسترول والالتهاب والحساسية. كما يحارب البصل البكتيريا ويزيل السموم والجذور الحرة من الجسم. أما الأجزاء الأكثر غنى بالفلافونويد فهي لبّ البصلة القريب من الجذر والطبقات الأقرب إلى القشرة.

فوائد مذهلة للبصل

❀ محاربة الزكام

يستخدم البصل منذ عصور عدة لمحاربة الزكام. ما عليك إلا غلي بصلة واحدة فقط ومن ثم شرب الماء مثل الشاي، مع القليل من العسل والزنجبيل. كما يمكن تناول البصل نيئاً فور ظهور أول أعراض الزكام.

❀ محاربة السعال

قشري البصلة ثم اقطعيها إلى قسمين. غطي سطح كل قسم بالقليل من السكر الأسمر، ثم اتركي هذين القسمين جانباً لمدة ساعة للحصول على سائل. اشربي هذا السائل مرتين في اليوم لمحاربة السعال.

❀ تخفيف حساسية العينين

في حال المعاناة من تحسس في العينين، يكفي تقطيع بصلة واحدة لتحفيز سيلان الدموع. من شأن ذلك وقف الحساسية فوراً. تجنبي فرك العينين بالبصل لأن هذا يفاقم المشكلة.

❀ معالجة الجروح

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ضعي شريحة من البصل على الجروح لتفادي الالتهابات وتطهير المساحة. ضعي من ثم قشرة البصلة فوق الجرح لتنظيف البشرة ووقف النزف.

❀ تلطيف الحروق

في حال تعرض البشرة للحرق يمكن وضع شرائح البصل على مساحة الحرق لمدة دقيقتين تقريباً. بعد ذلك، يتم خفق بياض البيض ووضع الخفيق على الحرق. وحين يجف بياض البيض، يمكن تغطية المساحة بقطعة شاش نظيفة. سوف يشفى الحرق بسرعة ولن يترك أية ندوب.

❀ القضاء على الالتهاب

ثمة خليط مذهل مؤلف من البصل والحليب قادر على محاربة الالتهاب بفاعلية مذهلة. اغلي القليل من الحليب ثم أضيفي إليه شريحة من الخبز الأبيض والقليل من البصل المبروش. اخلطي المكونات مع بعضها للحصول على معجون متجانس.

نظفي المساحة الملتهبة جيداً ثم ابسطي عليها هذا المعجون واتركيه لبضعة دقائق إلى أن يصبح قاسياً. يمكنك بعدها إزالة المعجون القاسي عن البشرة. وسوف تلاحظين بعد ساعات قليلة أن الالتهاب بدأ يتضاءل بشكل ملحوظ. يمكنك تكرار هذه الطريقة مرتين يومياً إلى حين التخلص تماماً من الالتهاب.

❀ التخفيف من ألم لدغات الحشرات

في حال التعرض للدغة نحلة أو حشرة، لا بد أولاً من إزالة حمة الحشرة، ومن ثم تغطية المساحة بالبصل الأبيض المبروش. سوف تلاحظين أن الورم بدأ يخف ولن تتعرضي أبداً إلى أية حساسية.

❀ معالجة انسداد الأذن

في حال المعاناة من ألم في الأذن أو من مشكلة ناجمة عن تراكم المادة الشمعية داخل الأذن، ما عليك إلا وضع قطعة صغيرة من البصل في أذنك للقضاء على الالتهاب والتخفيف من الألم، وجعل المادة الشمعية أكثر طراوة وبالتالي أسهل على التنظيف.

يمكن وضع قطعة البصل في الأذن مساء قبل الخلود إلى النوم، وملاحظة الفوائد الإيجابية في الصباح عند الاستيقاظ من النوم.