مشاهدة حفل محمد عساف في مدرج روابي اليوم بث مباشر

ينطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القدس اليوم الجمعة، حفل الفنان الفلسطيني محمد عساف في مدرج روابي بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، حيث يحضره الآلاف من المواطنين على الهواء مباشرة.

ويتخلل حفل الفنان محمد عساف في روابي اليوم، العديد من الفقرات الفنية والوصلات الوطنية، حيث أنه أقام في وقت سابق من العام الجاري والسابق العديد من الحفلات المميزة في ذات المكان وحظيت بحضور جماهيري ضخم.

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وكان محمد عساف قد أحيا اولى حفلاته الغنائية في العاصمة العراقية بغداد في رابع ايام عيد الاضحى المبارك في نادي اليرموك الترفيهي واستقبل جمهوره الكبير الذي اكتظت بهم قاعة الحفل بصوته العذب، بعد ان حجز مكانا خاصا في قلوب محبيه في العراق.

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وقدم عساف الاغنية ذات الجماهيرية والأكثر استماعا " مكانك خالي " باللهجة العراقية لتكون ذات الاغنية اولى الاغنيات التي قدمها بهذا الحفل الفني الكبير ، وسط تفاعل الحضور وإعجابهم بصوت فنان الجماهير العربية محمد عساف.

يشار إلى أن محمد عساف هو مغنٍ فلسطيني بدأ الغناء في سن مبكرة، وظهر في عدة أغاني مصورة له، بدأت شهرته تزداد بعد أن فاز في برنامج أراب آيدول في موسمه الثاني، على قناة ام بي سي 1.

وكان للفنان الفلسطيني محمد عساف الذي خرج من قطاع غزة المحاصر، حضورا متميزا في عدة مهرجانات، حيث شارك بأغنية في إفتتاح كأس العالم 2014 وأنتج عنه فيلم الآيدول في عام 2015 الماضي.