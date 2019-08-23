الاكثر متابعة اليوم - خاص "لها" - هذا هو سبب غياب أحمد الفيشاوي عن العرض الخاص بفيلمه

أقيم أمس (الأربعاء) العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 2"، والذي يشارك ببطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم، ولاحظ الحضور غياب الفنان أحمد الفيشاوي عن العرض الخاص.



وبالسؤال عن عدم حضور الفيشاوي، علمت "لها" أنه اعتذر لفريق العمل عن عدم حضور العرض الخاص، لرغبته في البقاء بعيداً عن الأضواء، لأنه لا يزال يعيش في حالة من الحزن والحداد على وفاة والده الفنان فاروق الفيشاوي.

وكان فاروق الفيشاوي، رحل عن عالمنا يوم الخميس 25 تموز (يوليو)، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

يُذكر أن فيلم "ولاد رزق 2" يشارك في بطولته خالد الصاوي ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.