الاكثر متابعة اليوم - بالصورة – رومنسية أصالة وزوجها على هامش "أولاد رزق" تشعل المواقع... إليكم ما فعلاه

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورةأحدثت ضجة كبيرة في أوساط المتابعين للفنانة السورية أصالة وزوجها المخرج المصري طارق العريان.



وبدا انها التقطت لهما على هامش العرض الأول للجزء الثاني من فيلم "أولاد رزق". وظهر فيها الزوجان متقاربين جداً، إذ قامت الفنانة باحتضان زوجها بطريقة رومنسية لفتت الأنظار.

وأثارت بذلك موجة واسعة من التعليقات على الحسابات التي أعادت نشر الصورة على تطبيق "إنستغرام".

ويشار إلى أن الجزء الثاني من العمل يحمل عنوان "عودة أسود الأرض" وقد عرضعرض في حضور أبطاله وعدد كبير من المشاهير منهم المنتج محمد السبكي ومؤلف الفيلم صلاح الجهيني وكاتب السيناريو تامر حبيب.

ويذكر أنه يجمع كلاً من أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين وضيوف شرف منهم غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة.

