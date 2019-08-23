الاكثر متابعة اليوم - ما الذي فعله عمرو يوسف في العرض الخاص لفيلمه واعتذر عنه لجمهوره؟

أكد عمرو يوسف سعادته باستقبال الجمهور له، أثناء حضوره عرض فيلم "ولاد رزق 2"، مشيراً إلى أنهم سبب نجاح الفيلم وتحقيقه أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون في أول يوم عرض".

ونشر فيديو من حضوره عرض الفيلم عبر حسابه على إنستغرام، وعلق عليه: "الحمد لله مليون شكراً علي استقبالكم الرائع يا أحلى ناس في الدنيا مبسوط بيكم وبوجودكم ومبسوط أكتر إن الفيلم عجبكم، أنتم السبب إن الفيلم حقق أكتر من ثلاثة ونص مليون في أول يوم عرض ويا رب دايماً أقدر أقدم أعمال تنال إعجابكم واحترامكم".

واعتذر عمرو بسبب عدم مقدرته على التقاط الصور التذكارية مع جميع الحاضرين، وكتب: "شكراً ليكم جميعاً وآسف لأي حد ملحقتش أتصور معاه، انتوا شفتوا بنفسكم الدنيا كانت زحمة إزاي شكراً لكل صناع وأبطال الفيلم، شكراً لكل ضيوف الشرف اللي نورونا وأضافوا للفيلم، وأخيراً شكراً للمخرج الكبير والصديق العزيز طارق العريان مايسترو هذا العمل".

حضر العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 2" من أبطاله أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وخالد الصاوى ونسرين أمين وكريم قاسم ‏وريم مصطفى وسيد رجب وباسم سمرة ومنى ممدوح، ومؤلف الفيلم صلاح الجهيني ومخرجه ومنتجه طارق العريان، فيما غاب ‏الممثل أحمد الفيشاوي الذي فضَّل البقاء بعيداً عن الأضواء والفعاليات، كونه لا يزال يعيش في حالة من الحزن بسبب وفاة والده الفنان ‏الكبير فاروق الفيشاوي‎.‎

كما حضر عدد من النجوم العرض الخاص، منهم أصالة التي جاءت لتدعم زوجها طارق العريان، ونادية الجندي ومحمد لطفي ‏والسيناريست تامر حبيب وبسمة والمذيعة جيهان عبد الله والمنتج محمد السبكي‎.