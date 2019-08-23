الاكثر متابعة اليوم - بالصور والفيديو - "غولدن لاين" تجمع أبرز نجوم سورية مع فارس كرم ومحمد اسكندر

جمعت شركة "غولدن لاين للإنتاج الفني" أبرز نجوم سورية في حفل أقامته بمناسبة عمادة جاد نجل المنتجين نايف وديالا الأحمر.

وأحيا الفنانان اللبنانيان فارس كرم ومحمد اسكندر الحفل الغنائي الضخم بحضور عدد كبير من الممثلين والكتاب والمخرجين والفنيين، على رأسهم كاريس بشار وميلاد يوسف وناديا الأحمر وجيني اسبر وعبد المنعم عمايري وهبة نور وروعة ياسين وخالد القيش وقمر خلف ومهيار خضور وجلال شموط ووفاء موصللي ومحمد قنوع وريم زينو زريام كفارنة وبثينة عوض وعلي محيي الدين علي.

وبدأت "غولدن لاين" تحضيراتها للموسم المقبل، ضمن خطة إنتاجية ضخمة تتضمن أعمالاً عربية وسورية وشامية وبدوية، بعدما قدمت في الموسم الماضي "سلاسل دهب" والموسم الثاني من "الحب جنون".