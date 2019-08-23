الاكثر متابعة اليوم - تحذير الفنانات المغربيات من هذا المخرج.. هذا ما فعله وأحدث ضجة

فاجأت الصحفية المغربية سلمى أقصبي الجميع بتدوينة على حسابها في فيسبوك، نبهت من خلالها الفنانات من مخرج مصري يضع كاميرات في منزله لتصويرهن في غفلة منهن بأوضاع مخلة للاداب.

بدورها، كتبت الإعلامية رسالة، موجهة الكلام لمخرج لم تذكر اسمه وقالت في تغريدة: "رسالة لأحد المخرجين المغاربة، كنت وما زلت معجبة ببعض أعمالك، ولكن مع الأسف صدمت حين سمعت أنك تضع كاميرا في غرفتك ومنزلك".

ثم نبهت الفتيات والفنانات على وجه الخصوص: "البنات وبعض الفنانات لقد فهمتموني، انتبهن لأنفسكن ولما تفعلونه ومع من وفي أي مكان".

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واشارت إلى أنها تعرضت في وقت سابق للتحرش من طرف المخرج وقالت: "أنت يا أستاذ رغم أنك تحرشت بي قبل سنتين ولم أرد عليك وتأثرت نفسيتي كثيرًا، صرت أتساءل هل من الضروري في هذا المجال أن يلمسك أحدهم قبل أن يشغلك؟".

وأضافت: "لم تنل مني ولن أبوح باسمك، ولكن أرجو أن تعالج نفسك لأنك لديك أطفال، فكف عن هذه الحماقات".

أثارت التدوينة المفاجئة الكثير من ردود الفعل على صفحة سلمى، حيث شبه البعض هذه الحالة بما حصل مع المخرج المصري خالد يوسف، وتوقع أن تتسرب قريبا فيديوهات لفنانات مغربيات.