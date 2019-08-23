الاكثر متابعة اليوم - بشكل كوميدي... عمرو يوسف يعلق على مغادرة "سبايدرمان" عالم مارفيل

نشر الفنان عمرو يوسف، بطل فيلم "ولاد رزق"، عبر خاصية القصص المصورة على حسابه في "إنستغرام"، صورة لبوستر فيلم "ولاد رزق 2"، كُتب عليها "عالم ولاد رزق يدعو بيتر باركر للانضمام لعالم ولاد رزق، بيتر رزق، رسميًا سبايدر مان يغادر عالم مارفيل"، ليرد عمرو يوسف مازحًا: "تم تسريب الخبر".
يذكر أن "عالم ولاد رزق"، هو سلسلة أفلام يود صناع فيلم "ولاد رزق"، إصدارها في الفترة ما بين عرض فيلم "ولاد رزق 2" الذي يعرض حالياً، وإنتاج فيلم "ولاد رزق 3"، الذي لم يعلن عن موعد البدء في تنفيذه بعد، وتبدأ السلسة بفيلم "الشايب" للفنان آسر ياسين الذي ظهر في نهاية فيلم "ولاد رزق 2".
وكان آسر ياسين أوضح في حوار سابق مع برنامج "ET بالعربي" أن فيلم "الشايب" سيكون تمهيداً لاستعراض تاريخ الشخصية التي ظهر بها في آخر مشاهد فيلم "ولاد رزق 2"، كما سيظهر بها ضمن الأبطال الرئيسيين في الجزء الثالث من الفيلم، "ولاد رزق 3"، والذي لم يتم الكشف عن موعد تصويره حتى الآن.
فيلم "ولاد رزق 2" يشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داود وكريم قاسم ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.