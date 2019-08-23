الاكثر متابعة اليوم - بشكل كوميدي... عمرو يوسف يعلق على مغادرة "سبايدرمان" عالم مارفيل

نشر الفنان عمرو يوسف، بطل فيلم "ولاد رزق"، عبر خاصية القصص المصورة على حسابه في "إنستغرام"، ‏صورة لبوستر فيلم "ولاد رزق 2"، كُتب عليها "عالم ولاد رزق يدعو بيتر باركر للانضمام لعالم ولاد رزق، ‏بيتر رزق، رسميًا سبايدر مان يغادر عالم مارفيل"، ليرد عمرو يوسف مازحًا: "تم تسريب الخبر".‏



يذكر أن "عالم ولاد رزق"، هو سلسلة أفلام يود صناع فيلم "ولاد رزق"، إصدارها في الفترة ما بين عرض فيلم ‏‏"ولاد رزق 2" الذي يعرض حالياً، وإنتاج فيلم "ولاد رزق 3"، الذي لم يعلن عن موعد البدء في تنفيذه بعد، ‏وتبدأ السلسة بفيلم "الشايب" للفنان آسر ياسين الذي ظهر في نهاية فيلم "ولاد رزق 2".‏

وكان ‎آسر ياسين أوضح في حوار سابق مع برنامج‎ "ET ‎بالعربي" أن فيلم "الشايب" سيكون تمهيداً لاستعراض ‏تاريخ الشخصية التي ظهر بها في آخر مشاهد فيلم "ولاد رزق 2"، كما سيظهر بها ضمن الأبطال الرئيسيين ‏في الجزء الثالث من الفيلم، "ولاد رزق 3"، والذي لم يتم الكشف عن موعد تصويره حتى الآن‏‎.

فيلم "ولاد رزق 2" يشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داود وكريم ‏قاسم ‏ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار ‏وباسم سمرة، ومن تأليف ‏صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان‎.‎