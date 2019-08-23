الاكثر متابعة اليوم - شائعات وأزمات صحية وسرّية تامة كواليس الصراع المبكر بين نجوم أفلام عيد الأضحى!

الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" هو العمل السينمائي الذي يتوقع الكثير أن يكون الأعلى إيراداً والأنجح خلال موسم عيد الأضحى، والسبب وراء هذه التوقعات هو نِسب المشاهدة العالية التي حققها إعلان الفيلم، ففي خلال 48 ساعة فقط من عرض البرومو الخاص بالفيلم، بلغت نِسب المشاهدة 8 ملايين، وهو رقم ضخم لم يتمكن الكثير من الأفلام من تحقيقه.

الدافع الثاني الذي جعل هذا الفيلم يحتل الصدارة، هو ضمّه عدداً كبيراً من النجوم؛ منهم كريم عبدالعزيز وهند صبري ونيللي كريم، والعمل من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد. ويأتي عرض الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" بعد مرور خمس سنوات على عرض جزئه الأول وتحقيقه نجاحاً كبيراً.

سرّية تامة

أما الفيلم الثاني الذي يخوض سباق موسم عيد الأضحى السينمائي، فهو "خيال مآتة"، والذي يعود من خلاله أحمد حلمي إلى السينما، ويشاركه بطولته نخبة كبيرة من النجوم؛ منهم منة شلبي وخالد الصاوي ولطفي لبيب.

حرص أحمد حلمي طوال فترة التصوير على فرض حالة من السرّية التامة على تفاصيل العمل، لكن رغم تعليماته الصارمة بعدم كشف أي فنان أو عامل في الفيلم عن أحداثه لأي شخص، نشرت بعض التقارير الصحافية تفاصيل تؤكد أن حلمي يجسد من خلال الأحداث دور شخص يعاني من الشك. فيلم "خيال مآتة" واجهته أزمة واحدة تتعلق بإصابة الفنان لطفي لبيب بوعكة صحية قبل التصوير، إلا أنه فور تعافيه استأنف التصوير، مؤكداً أن دوره لا يحتاج الى أي مجهود جسدي قد يؤثر في حالته الصحية.

أزمة رقابية

ويخوض تامر حسني هذا السباق من خلال فيلم "كل سنة وأنت طيب"، ويشاركه البطولة نخبة من النجوم؛ منهم زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي، ومن المتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً، خصوصاً أن تامر حسني يتمتع بشعبية كبيرة في الوطن العربي.

ويظهر في هذا الفيلم الفنان مصطفى هريدي، الذي سبق وتعاون معه في فيلم "عمر وسلمى"، إلا أنه أُصيب بالاكتئاب وسافر الى الخارج لتلقي العلاج، ولكن تامر قرر الوقوف الى جانبه في محنته وتشجيعه على العودة الى فنه من خلال هذا الفيلم.

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"كل سنة وأنت طيب" واجه أزمة تتعلق بتدهور الحالة الصحية للفنان الراحل عزت أبو عوف، والذي كان يشارك في بطولة هذا الفيلم، ولكن صنّاع العمل لم يكشفوا مصير دوره ومَشاهده التي توقف تصويرها بعد دخوله الى المستشفى ووفاته.

وتردّد أيضاً أن الفيلم يواجه بعض المشاكل الرقابية، لكن مؤلفه محمد عبد المعطي نفى كل ما تردّد حول هذا الأمر.

شائعات

وبعد النجاح الكبير الذي حققه النجم أحمد عز هذا العام من خلال بطولته لفيلم "الممر"، والذي نال إعجاب الكثير من النقاد، يخوض أيضاً المنافسة في موسم عيد الأضحى من خلال فيلم "ولاد رزق2... عودة أسود الأرض"، ويشاركه البطولة نخبة من النجوم، منهم عمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود. وأهم ما يميز هذا العمل هو اعتماده على الكثير من ضيوف الشرف، منهم غادة عادل وإياد نصار وآسر ياسين.

فيلم "ولاد رزق2" لم يسلم أيضاً من الشائعات، منها مشاركة النجمة هيفاء وهبي في هذا العمل، ولكن هيفاء نفت هذه الشائعة وعبّرت عن انزعاجها منها، وأوضحت أنها ترغب في العمل مع المخرج طارق العريان، لكنها لم تتلقَّ هذا العرض، ولا يمكن أن تؤدي هذه النوعية من الأدوار.

"هوجان" يعطل "لص بغداد"

من أبرز النجوم الذين يشاركون في هذا الموسم، النجم محمد عادل إمام، فبعد خوضه سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل "هوجان"، يعود الى السينما بفيلم "لص بغداد"، ويشاركه البطولة ياسمين رئيس وفتحي عبدالوهاب ونخبة من النجوم.

الأزمة الوحيدة التي واجهت الفيلم هي توقف تصويره لأكثر من مرة، والسبب هو انشغال محمد إمام بتصوير "هوجان"؛ وسفر ياسمين رئيس المتكرر خارج مصر، إلا أن صنّاع الفيلم يحاولون زيادة عدد ساعات التصوير للّحاق بالمنافسة على إيرادات موسم عيد الأضحى.