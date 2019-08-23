الاكثر متابعة اليوم - أحمد عز: لا أخشى المنافسة... وهند صبري رفيقة الكفاح

- تردّد أنك تعرّضت لإصابة خطرة خلال تصوير فيلم "الممر"، ما الحقيقة؟

كل ما تردد حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة، فأنا لم أُصَب بأي كسور، ولم أخضع لأي جراحة، لكن في الوقت نفسه لا أنكر أنني تعرضت لإصابات طفيفة هي عبارة عن خدوش في أماكن متفرقة من جسمي، لا تستدعي القلق أو تستوجب تدخلاً جراحياً. فمشاهد الأكشن في الفيلم كانت كثيرة ومرهقة للغاية، ولم نستعن بـ"دوبلير"، إلا أنني خضعت لتدريبات كثيرة من أجل تقديمها بأفضل صورة.

- كيف تتعامل مع الشائعات؟

تجاهل الشائعات هو أفضل ردّ عليها.

- هل كنت تؤيد عرض الفيلم في موسم عيد الفطر السينمائي؟

هذا ليس قراري، بل قرار المنتج هشام عبدالخالق، ولا يحق لي التدخّل به، لكنني أوافقه الرأي وأرحّب بالمنافسة مع النجوم الذين يشاركون في هذا الموسم المتنوع، والذي يضم الكوميديا والأكشن وكل نوع فني يبحث عنه الجمهور، وأتمنى التوفيق لأمير كرارة في فيلمه، والنجاح لمحمد سعد من خلال فيلمه الجديد أيضاً، ولجميع النجوم الذين يتواجدون بهذا الموسم.

- الفيلم يضم عدداً كبيراً من ضيوف الشرف، منهم هند صبري وشريف منير... فكيف جاءت مشاركتهم في العمل؟

هند صبري هي رفيقة الكفاح، فقد بدأنا مشوارنا معاً من خلال فيلم "مذكرات مراهقة"، وأفتخر بمشاركتها في أي عمل فني، كما تشرّفت بالعمل مع شريف منير، فهو صديق عمري، ووجود المخرج شريف عرفة زاد من حماستهما للعمل، فهو يشجع أي فنان على المشاركة في فيلم "الممر"، ولا أخفي سعادتي بالتعاون مع هذه النخبة من النجوم، ومنهم إياد نصار وأحمد فلوكس وأحمد رزق وأحمد صلاح حسني ومحمد الشرنوبي.

- ما رأيك بهذه التجربة؟

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دائماً أصف هذا الفيلم بأنه الأصعب في مشواري الفني، فقد كانت تجربة مرهقة وممتعة في الوقت نفسه، وفخور بالمشاركة في فيلم حربي ضخم تحت إدارة المخرج الكبير شريف عرفة، فيلم لم يكن الهدف منه العرض في موسم سينمائي، بل التأريخ لفترة زمنية مهمة في تاريخ مصر، ولا بد للأجيال القادمة من أن تطلع عليها، فهو فيلم تاريخي وسوف يخلّد لعشرات السنين.

- ما الذي يميز فيلم "الممر" عن غيره من الأعمال السينمائية؟

الفيلم مليء بمشاهد الأكشن المصوّرة بأحدث التقنيات، وما لا يعرفه الكثيرون أن ميزانية هذا الفيلم تتخطى ميزانية ثلاثة أفلام، كما أن تولّي شريف عرفة إخراج الفيلم يمنحه قيمة خاصة، فهذا المخرج له رؤيته الثاقبة وجمهوره الذي ينتظر أعماله بشوق.

- كيف هي علاقتك بمواقع التواصل الاجتماعي؟

لا أمتلك حسابات على السوشيال ميديا، لكن لي حسابات خاصة على "إنستغرام" لا أستخدمها ولا أعلم عنها شيئاً، ويديرها "الفانز" بدلاً مني، فأنا لا أحب السوسيال ميديا أبداً.

- ما المسلسلات التي نالت إعجابك خلال شهر رمضان؟

أعجبني عدد كبير من المسلسلات الرمضانية، لكن لن أذكر أسماء حتى لا أنسى أحدها، وأتمنى لكل نجوم رمضان التوفيق والنجاح، لأن الدراما صناعة مهمة ولها جمهورها العريق.

- وما سبب ابتعادك عن الدراما؟

ليس هناك سبب معين لابتعادي عن الدراما، وكل ما في الأمر أنني اعتدت على الظهور في الدراما كل أربع سنوات تقريباً، وأتبع هذه الخطة منذ سنوات طويلة، فاهتمامي الأكبر بالسينما، لكن في الوقت نفسه لا أحب الغياب الطويل عن الدراما، وأبحث دائماً عن أفضل سيناريو مسلسل لكي أعود به الى جمهوري.