الاكثر متابعة اليوم - بالفيديو - رانيا يوسف تشعل "إنستغرام" بوصلة رقص.. ماذا فعلت ابنتها؟

نشرت النجمة المصرية رانيا يوسف، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مقطع فيديو وهي ترقص وتتمايل على أنغام الموسيقى خلال إجازتها، قبل أن تظهر ابنتها لتنضم إليها أيضاً في الرقص.



وعلقت على الفيديو قائلة: "الرقص هو اللغة الخفية للروح"، وانهالت عليها التعليقات من محبيها "دايماً زى القمر ومتألقة، على وضعك، عمرى رنوشة تحب الحياة، الجميلة بموت فيكي".

وتستكمل رانيا تصوير مشاهدها في مسلسل "مملكة إبليس"، تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في العمل غادة عادل، أحمد داود، إيمان العاصي، سلوى خطاب.

يذكر أن مسلسل "مملكة إبليس" كان من المقرر عرضه في رمضان الماضي 2019، لكنه خرج من السباق لعدم اكتمال تصويره.