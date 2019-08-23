الاكثر متابعة اليوم - بالصور - بحضور الفنانين.. هذا ما حدث في ليلة عزاء والدة يسرا

أقيم مساء أمس الجمعة، عزاء والدة الفنانة يسرا، بمسجد ودار مناسبات عمر مكرم بالتحرير، وسط حضور كوكبة من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة.

وكان من أبرز الحضور، الفنان يحيى الفخراني وزوجته الكاتبة لميس جابر، وسمير صبري، وعزت العلايلي، نادية الجندي، وفاء عامر، إلهام شاهين، لبلبة، ميرفت أمين، ليلى علوي، سميحة أيوب، عفاف شعيب، فيفي عبده، ماجدة زكي، صلاح عبد الله، سامح الصريطي.

وشارك أيضا الفنان أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، ومصطفى شعبان، طارق لطفي، عمرو يوسف، أحمد ماهر، مصطفى قمر، أنغام، دينا عبد العزيز، نهال عنبر، درة، أروى جودة، كارول سماحة، هاني البحيري، محمد ممدوح، تامر عبد المنعم، هشام عباس، دنيا سمير غانم، إنجي المقدم، غادى إبراهيم، خالد زكي، أحمد سعيد عبد الغني، تامر هجرس، الفنان السوري جمال سليمان، الراقصة دينا، المطرب الشعبي حكيم، المنتج أحمد السبكي، المخرج خالد جلال، ساندرا نشأت، والسيناريست أيمن بهجت قمر.

ومن الإعلاميين والشخصيات العامة حضر عمرو أديب، وائل الإبراشي، منى الشاذلي، لميس الحديدي، رولا خرسا، منى عبد الغني، الدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة السابق، ثروت سويلم، الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب أحمد المسلماني، جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووزير التموين والتجارة الداخلية.

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ودخلت الفنانة يسرا في نوبة بكاء، لحظة استقبال المعزين في والدتها وكان أول الحضور الإعلامية بوسي شلبي والفنانة فيفي عبده.

وتقدمت يسرا وزوجها خالد سليم نجل الراحل صالح سليم، الصفوف، لتلقي واجب العزاء في الفقيدة، في الوقت الذي بدأ الحضور في التوافد.

وحاصر عدد من المواطنين المتواجدين أمام سرادق العزاء الفنان حكيم عقب أدائه واجب العزاء وطلبوا منه التقاط الصور التذكارية "السيلفي" معه.

ورفضت الفنانة غادة إبراهيم طلب شاب حاول التقاط صورة تذكارية "سيلفي" معها، بعدما انتهت من تقديم واجب العزاء في والدة الفنانة يسرا بمسجد عمر مكرم، موضحة أن هذا المكان سرادق عزاء ولا يجوز فيه ذلك، قائلة: "لا لا ده عزا يا جماعة مينفعش".