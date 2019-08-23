الاكثر متابعة اليوم - ليلى علوي تحيّر جمهورها.. ما السؤال الذي طرحته عليهم؟

‏نشرت الفنانة ليلى علوي عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، صورة لها من عمل فني سابق، وعلقت عليها قائلةً: "صيف يعني بحر ‏وشمس وكيرلي، أحلى وقت في السنة هو وقت المصايف والانطلاق"، ثم وجهت سؤالًا لمتابعيها: مين يعرف الصورة دي من ‏أنهي عمل ليا".‏



وتفاعل المتابعون مع الصورة، وحاول البعض إجابة سؤالها باسم المسلسل الذي أُخذت منه الصورة، قائلين مسلسل "التوأم".‏

يذكر أن مسلسل "التوأم" بطولة ليلى علوي وفاديا عبد الغني وماجد المصري ويوسف شعبان، تأليف يسري الجندي، إخراج مجدي أبو عميرة.‏

يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن موسم رمضان 2019، وكان آخر أعمالها مسلسل "هي ودافنشي" الذي عرض في رمضان 2016 وشاركها في بطولته خالد الصاوي.