الاكثر متابعة اليوم - ليلى علوي تحيّر جمهورها.. ما السؤال الذي طرحته عليهم؟

نشرت الفنانة ليلى علوي عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، صورة لها من عمل فني سابق، وعلقت عليها قائلةً: "صيف يعني بحر وشمس وكيرلي، أحلى وقت في السنة هو وقت المصايف والانطلاق"، ثم وجهت سؤالًا لمتابعيها: مين يعرف الصورة دي من أنهي عمل ليا".
وتفاعل المتابعون مع الصورة، وحاول البعض إجابة سؤالها باسم المسلسل الذي أُخذت منه الصورة، قائلين مسلسل "التوأم".
يذكر أن مسلسل "التوأم" بطولة ليلى علوي وفاديا عبد الغني وماجد المصري ويوسف شعبان، تأليف يسري الجندي، إخراج مجدي أبو عميرة.
يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن موسم رمضان 2019، وكان آخر أعمالها مسلسل "هي ودافنشي" الذي عرض في رمضان 2016 وشاركها في بطولته خالد الصاوي.