الاكثر متابعة اليوم - للمرة الأولى.. أصالة تدعم زوجها بخطوة جريئة

في خطوة منها لدعم زوجها المخرج طارق العريان بفيلمه الجديد " ولاد رزق 2 "، وافقت النجمة أصالة على الظهور كضيفة شرف بالفيلم، وهي المرة الأولى التي تخوض بها هذه التجربة .



لكن لم يكشف أحد من صناع هذا العمل عن تفاصيل دور أصالة أو شكل مشاركتها بالفيلم الذي يقوم ببطولته نخبة من النجوم منهم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود .

ويعتمد الجزء الثاني من الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة .

ويشارك الفيلم في موسم عيد الأضحى السينمائي، وتور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة .