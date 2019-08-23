الاكثر متابعة اليوم - بالصور - نجوم الفن والسياسة في عزاء الراحل عزت أبو عوف.. "مظاهرة في حبه"

"مظاهرة في حب عزت أبو عوف" هذا كان عنوان الحضور الطاغي لنجوم الفن في عزاء الراحل الذي أقيم أمس بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر، حيث حضر كل نجوم الفن تقريباً بل حرص عدد كبير منهم على الحضور منذ بداية العزاء لمشاركة أهل الفقيد تلك اللحظات الصعبة.



حرص الزعيم عادل إمام على حضور العزاء مبكراً وكانت الفنانة منة شلبي من أوائل الذين حضروا كما حضر أحمد السقا ومحمد رمضان ومحمد فؤاد وتامر حسني وريهام عبد الغفور وأنغام والفنان الكبير سمير غانم وعمرو يوسف وأحمد بدير وإيهاب فهمي.

كما حضر الفنان الكبير فاروق الفيشاوي ونقيب الممثلين أشرف زكي وشقيقته ماجدة زكي ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني والإعلامي عمرو أديب، كما شارك في العزاء لبلبة وخالد زكي وأحمد زاهر ومحمد علي رزق ورانيا فريد شوقي، بالإضافة إلى مصطفى فهمي وحسين فهمي، وندى بسيوني ودنيا عبد العزيز، وهالة صدقي، وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد الصغير وعاطف عوض وهشام سليمان وأنوشكا.

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وحضر أيضاً عمرو عبد الجليل وكريم محمود عبد العزيز ودنيا سمير غانم ورامي رضوان وسوسن بدر، وإسعاد يونس والفنانة الكبرة بوسي وابنتها مي نور الشريف وشريف رمزي وزوجته ريهام أيمن وعمر متولي وافنان الكبير سيد رجب ومحمد العدل والمطرب أبو وزوجته.

كما حضر أحمد عبد العزيز وعمرو يوسف ومحمد العدل وحميد الشاعري، ومعتز التوني، وهنا شيحة، وشريف منير، وأحمد التهامى، وغادة إبراهيم، وإبراهيم أبو ذكري، والمهندس أسامة الشيخ والإذاعي أسامة منير.

وحضر أيضاً من السياسيين السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد كبير من أساتذة الجامعة الأميركية لتقديم واجب العزاء لشقيقات الراحل عزت أبو عوف.