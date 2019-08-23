مي فاروق تكشف حقيقة طلاقها

كشفت المطربة المصرية مي فاروق، لجمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حقيقة انفصالها عن زوجها، من خلال صورة نشرتها على فيسبوك، أعلنت فيها طلاقها قبل أشهر بشكل رسمي.

وعقبت فاروق على الصورة “تم من شهور طلاقي عن أبو أولادي، ومن بعدها اكتشفت أن أحلى وأجمل علاقة حب حقيقية هي اللي مع ولادي حبايبي، زينة، ومالك، وشغلي، ربنا يسعدهم ويخليهم ليا ويحفظهم ويوفقني في شغلي وولادي، هم كل حاجه ليا”.





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وأضافت: “اكتشفت إن ربنا أعطى لي هدية مش ممكن تتعوض بكنوز الأرض، اكتشفت مدى قوتي اللي استمديتها من حبهم (بعد ما تم طلاقي عن والدهم من شهور)، كل احترامي وتقديري للعشرة الطيبة، اللي كانت قدر ربنا الحمد لله، اكتشفت إنهم ظهر وسند ليا وحقيقي هم أصدق حب أحلى علاقة حب في حياتي ولادي، سعيدة وفخورة بيهم ودعواتكم لي بالتوفيق في شغلي”.

يشار إلى أن مي فاروق، أحيت مؤخرًا حفلين غنائيين بمدينة الإسكندرية، خلال شهر أغسطس الجاري يومي 17 و18، ضمن فعاليات مهرجان القلعة. وفق "روتانا"