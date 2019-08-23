تراند اليوم : صديقة رونالدو وام اولاده عارية تماما على شاشات التلفزيون

صديقة رونالدو وام اولاده عارية تماما على شاشات التلفزيون

ظهرت صديقة اللاعب البرتغالى الشهير كريسيانو رونالدو فى اعلان خاص بالملابس الداخلية.

وانتشرت صور جورجينا صديقة اللاعب البرتغالى وام اولاده العارية على مواقع التواصل الاجتماعى وكثرت التعليقات الغير لائقة على الصور .

وكانت جورجينا قد ظهرت فى اعلان بالتلفزيون اكثر اثارة وهى ترتدى القليل جدا من الملابس الداخلية التى لاتذكر وظهرت شبه عاريه امام الجميع.

وكانت ردود افعال الجماهير الغاضبة قد اثرت فى نفسية كريستيانوا بشكل كبير.

واظهرت جورجينا موهبتها فى الرقص حيث قدمت رقصة استعراضية مع مجموعة من الراقصات ابهرت الجميع .

وتبلغ جورجينا من العمر 25 عاما وبظهورها فى الاهلان بهذا الشكل تسببت بشكل كبير فى التعب النفسانى الذى اصاب كريستيانوا اللاعب الذى حصل على لقب افضل لاعب فى العالم 5 مرات.

قد يهمك ايضا

جانى روسو : مارلين مونرو اغتصبتنى وانا فى عمر15 وافقدت عذريتى

قمر نشرت صورتها عارية والجماهير ترد :بتقلدى “كايلى جينز” اتفووو عليكى