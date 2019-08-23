تراند اليوم : شاب 18 عاما مع فتاة 16 عاما يمارسان الجنس داخل مسجد بالشرقية فجر اليوم

شاب 18 عاما مع فتاة 16 عاما يمارسان الجنس داخل مسجد بالشرقية فجر اليوم

اتفق الشاب الذى يبلغ من العمر 18 عاما مع الفتاة التى يبلغ عمرها 16 عاما وهما من مركز ابو كبير محافظة الشرقية اتفقا على ان يتقابلا داخل احدى المساجد بعد صلاة الفجر لممارسة الجنس هناك.

وكان احد الشباب قد تواجد بالصدفة عند دخول الشاب والفتاة فراح يتتبعهما حتى دخولهما لدورة المياة .

فذهب الى العاملين بالمسجد واخبرهم بالواقعة وعلى الفور تجمع عدد كبير من الرجال وامسكو بالشاب والفتاة فى حالة تلبس وهم عراة داخل دورة المياة .

وتم ابلاغ الشرطة يالحادث.

وحضرت الشرطة فى الحال وتم اللقبض عليهما وحبسهما 4 ايام على ذمة التحقيق واحالة الفتاة الى الطب الشرعى .

قسم فضائح ومفسدون :

هذا القسم قد تم تخصيصة لكل الجرائم فى العالمين العربى والغربى نترصد من خلالها الجرائم بانواعها لنفضح اهلها حتى يعتبروا وحتى يكونوا عبرة للاخرين وللدخول لهذا القصم اضغط هنـــــــــــــا

Advertisements

قد يهمك أيضا

كويتى يتحرش بكويتية ويعتدى عليها جنسيا بالقوة فى شاليهات الزور

خطيبى افقدنى عذريتى وصديقتى انقذتنى من الموت بالغشاء الصينى