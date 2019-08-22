شاهد: برنامج اكلناها على تردد قناة لنا بث مباشر مع الفنانة داليدا خليل

يبث تردد قناة لنا السورية، اليوم الخميس، حلقة جديدة من برنامج اكلناها، مع الفنانة اللبنانية داليدا خليل، ونقديم الفنان السوري باسم ياخور، حيث ينتظر جمهور البرنامج عرض الحلقة بشكل مباشر.

وكشفت مصادر اعلامية أن النجمة داليدا خليل تستعد حالياً للمشارك في بطولة عمل درامي ضخم، بدور تم وصفه بأنه الأهم في حياتها الفنية، حيث تتميز الشخصية التي ستجسدها الفنّانة اللبنانية بتركيبة انثوية خاصة، تجمع الجمال والحسن الفتّان مع الذكاء الحاد.

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ورغم أجواء التكتم التي تحيط بالعمل الجديد، أضافت المصادر أن المسلسل التلفزيوني يضم مجموعة من أبرز الفنانين اللبنانيين والسوريين، في عمل يحمل تيمة تشويقية عالية، الى جانب صراعات بوليسية، ورومنسية لكن من نوع آخر، من دون أن توضح المزيد من التفاصيل.

في سياق اخر، نشرت داليدا مؤخرًا صورًا لها ارتدت فيها فستانًا باللون الازرق مفتوح عن جانبه، وارفقت الصور بتعليق قالت فيه: “لا تخافوا أن تعيشوا حريتكم مع ابتسامة كبيرة.. الحرية هي قمة السعادة”.

تردد قناة لنا على النايل سات: 12360 رأسي/ 10727 أفقي/ 12226 أفقي (لنا بلس)