تراند اليوم : على طريقة خالد يوسف : اسماعيل يمارس الجنس مع سيديتين برضاهما  وينشر الفيديوهات

على طريقة خالد يوسف : اسماعيل يمارس الجنس مع سيديتين برضاهما وينشر الفيديوهات

اسماعيل يمارس الجنس : اسماعيل الذى اطلقوا علية عنتيل كفر حجازى بمحافظة المحلة الكبرى ، بمصر، اصبحت فضيحتة بجلاجل على النت ومواقع السوشيال ميديا فما قصة هذا الزنيم؟

قال ” اسماعيل” مارست الرذيلة مع سيدتين برضاهما.. والفيديوهات سرقوها مني وسربت من أحد مراكز الكمبيوتر

ومن خلال التحقيقات التى اجريت معه بعد القبض عليه مباشرة فى قضية ممارسة الجنس مع سيدتين من نساء القرية ” كفر حجازى”

يقول اسماعيل “والله العظيم أنا مش هددتهم ولا كنت عاوز أبتزهم، مارست معاهم الرذيلة بإرادتهم بدون تهديد ولكن فى ناس سرقت الفيديوهات وسربتها من أحد مراكز الكمبيوتر وصيانة المحمول بمنطقة منشية كفر حجازي”.

كما اضاف فى تصريحاته انه وافد على القرية وانه يعمل فى الاكسسوارات الخاصة بالسيارات وانه هرب بعد انتشار الفيديوهات خائفا من اهل القرية وعائلة السيدتين .

واعترف المتهم انه تعرف على السيدتين واقام معهما علاقة عاطفية تطورت واصبحت علاقة جنسية ومارس معهم الرذيلة.

وبخصوص الفيديوهات قال انا لم ابتزهم بها ولكن بالفعل تم تصويرنا والتسجيل اثناء ممارسة الجنس .

وقال ان الفيديوهات تم تسريبها من خلال ااكمبيوتر وانه مارس معهما الجنس برضاهما ولم يدفع لهما اى مقابل.

وكانت الفيديوهات الجنسية قد تسربت وانتشرت وتم القبض على السيدتين بعد ماتم التاكد منهما ولما علم اسماعيل بذلك هرب على الفور من القرية .

النيابة العامة خلال الـ6 أشهر الماضية بعد انتشار الفيديوهات على المواقع الإباحية.

زالسيدتين هما هما “ا. ال”، 25 سنة، و”ش. ا”، ٣٣ سنة

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وتم القبض عليهما والاستماع الى اقوالهما فى قضية ترويج فيديوهات جنسية اباحية وانصياعهما للمتهم ليمارس معهما الجنس برضاهما وتصويرهما فى لحظات المعاشرة الجنسية برضاهما ايضا.

وقد حدث كل ذلك بمنزل المتهم بمنزله بكفر حجازى مركز المحلة .

وكانت التحريات قد اكدت العثور على 7 فيديوهات اباحية للسيدتين مع نفس المتهم .

واعترفتا بممارسة الرذيلة برضاهما ودون اكراة او ضغط من المتهم وحتى التصوير ايضا كان برضاهما .

اسماعيل يمارس الجنس

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