تراند اليوم : ام وابنيها اتفقوا مع جارهم لقتل ابيهم مقابل 2000 جنية

ام وابنيها اتفقوا مع جارهم لقتل ابيهم مقابل 2000 جنية

اتفقت الزوجة الشريرة مع ابنيها على قتل ابيهم من خلال جارهم الذى يشاركهم جلسات الانس والسكر والعربدة

فكانت الزوجة تتعاطى المخدرات وابنيها معها والجار ويمارسونالرذيلة ويفعلون كل المحرمات.

وعندما اعترض الاب على سلوكهما اتفقا على قتله فذهبوا الى جارهم واعطوه2000 جنية مقابل ان يقتل ابيهم فلا يمانع ووافق على قتله ، فقاموا بمنحة المبلغ وسهلوا له الدخول على ابيهم وهو نائم فدخل الجار وهشم رأس الرجل بالشومة على راسه وهو نائم فارداه قتيلا فى الحال وهرب.

الام وابنيها ابلغوا الشرطة ان ملثمين دخلو للشقة وقتلوا ابيهم وسرقوا امواله وفروا هاربين .

الشرطة على الفور انتقلت الى مسرح الجريمة ، ولم تقتنع الشرطة بكلام الزوجة وابنيها نظرا لعدم اثار هجوم على المنزل فكل شىء كما هو سليم فلا تكثير ابواب والا اى شىء وكل شىء مرتب تماما والامور عادية ، ومن خبرة الشرطة فى التعامل مع مثل هذه الجرائم فهموا ان الزوجة تكذب عليهم فاصطحبوها وابنيها الى القسم وهناك اعترفوا بكل شىء.

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