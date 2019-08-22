تطورات مرض الفنان هيثم شاكر

كشف الفنان هيثم شاكر تفاصيل جديدة بشأن إصابته بمرض خبيث منعه من الظهور خلال الفترة الماضية، قائلًا: "لم أكن أحب الحديث في هذا الأمر لكنني خرجت وتحدثت بعدما رأيت الناس يتهموني بأشياء صعبة".

وأضاف الفنان المصري: "قالوا إنني فقدت وزني بسبب إدماني للمخدرات وأشياء أخرى وهذا ما دفعني للحديث"، متابعًا :"لا أستطيع تناول الطعام إلا أشياء بسيطة جدًا .. وأنا راضي بقضاء الله .. ومازالت هناك بعض المضاعفات الناتجة عن المرض أعالج منها لكنه كان اختبار لي من الله وأنا راضي به".

ودخل هيثم مرحلة صحية صعبة جراء معاناته من المرض الخبيث الذي أصابه خلال السنوات الماضية، حيث خسر أكثر من 20 كيلو من وزنه، بسبب عدم قدرته على تناول الطعام، فكل ما يستطيع أن يأكله هو ما يجعله قادرا على التعايش فقط.

يذكر أن هيثم كان قد أصيب بمرض خبيث منذ أكثر من 5 سنوات جعله يبتعد عن عالم الغناء لفترة، ولكنه رفض الإفصاح عن تفاصيله حتى الآن.

الفنان هيثم شاكر أصدر منذ أيام ألبوم "معرفة قديمة"، والذي تضمن 13 أغنية وتصدر قوائم المشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وموقع "ايتونز" ويجري تداوله عبر "تويتر".