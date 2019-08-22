شاهد: ضابط إيراني ينهال بالضرب على سيدة عراقية

انهال ضابط ايراني يحمل رتبة ملازم بالضرب المبرح على سائحة عراقية، في مطار مدينة مشهد شمال شرق إيران، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس.

وقالت السيدة العراقية، وهي من أهالي مدينة النجف وسط العراق في مقطع فيديو تناولته مواقع التواصل الاجتماعي، إن ”تعرضها للإهانة والضرب يوم الأحد الماضي، من قبل الضابط الإيراني يعود لأنها عربية“.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية العراقية، عبر لسان المتحدث باسمها أحمد الصحاف، إنها تتابع باهتمام بالغ قضية المواطنة التي تعرضت للضرب في مطار مشهد.

وقال الصحاف، في بيان صحافي: إن ”العراق يتعامل مع الوافدين إلى أراضيه بكل إنسانية واحترام“، داعيًا جميع دول العالم أن تتعامل بالمثل مع العراقيين المتواجدين على أراضيها.

بدورها، قالت الناشطة والصحفية الإيرانية من القومية العربية (الأهواز)، حنا ظريفه، وهي تستنكر ما قام به أحد الضباط الإيرانيين ”العراق صديقنا، والعراقيون أعزاؤنا، ولابد من أن يتعامل القانون بكل قوة مع هذه القضية".