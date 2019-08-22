المحيط يخفي آخر البقايا من تيتانيك

كشف فريق من الغواصين عن تدهور حالة هيكل سفينة تيتانيك بعد اجراء مسح كامل لحطامها على عمق آلاف الكيلومترات قبالة سواحل نيوفاوندلاند في كندا.

وأكد فريق الغواصين حدوث تدهور كبير في حطام السفينة حيث طغى عليه الملح والبكتيريا، التي تنهش المعادن.

وذكر الفريق أن إحدى المناطق الأكثر تدهورًا هي مقر ربان السفينة، مشيرًا إلى أن حطام السفينة سيستمر في التحلل بفعل تكاثر البكتيريا عليها.

كانت سفينة تيتانيك قد انطلقت في رحلتها عام 1912من مرفأ ساوثامبتون في إنجلترا، في رحلتها الافتتاحية، التي كانت ستختتم في نيويورك، حاملة على متنها أكثر من 2200 شخص من 40 جنسية مختلفة.

ولم تبلغ السفينة وجهتها، حيث غرقت ليل 15-14 أبريل، بعدما اصطدمت بجبل جليدي ولقي أكثر من 1500 راكب مصرعهم في الحادث، وفقاً لـ "سكاي نيوز".