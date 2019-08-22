شاهد: سعودي يوجه هجوماً للقصبي والسدحان

وجه سعودي مقرب من الفنانيين القصبي والسدحان، انتقاد شديد عقب ماوصلا إليه مؤخراً، والتهميش بحقه لأنه كان الداعم الأكبر والأول في بدايات تصوير مسلسل السعودي طاش ماطاش، وفق ما قال.

وهاجم السعودي خالد منقاح، في تصريح تلفزيون، الفنان ناصر القصبي، وعبد الله السدحان، قائلاً :" إنهما كانا يجلسان على مكتب بسيط ويمتلكون سيارات بالتقسيط، وأكد أن 90% من تصوير مسلسل طاش ماطاش كان في منزله بعدم امتلاكهما مبلغ لإستئجار منزل آخر.

وأكد منقاح، أنهما نسيا النجوم الكبار وأصحاب الفضل الكبير في نجاح مسلسل طاش ماطاش الذي صور في عام 1993 ، لافتاً أنهما يمهشانه بعد النجاح والأرباح التي حققاه من المسلسل.

وشدد منقاح، أنه كان المحرك الأساسي والداعم الأكبر والأول لناصر القصبي وعبدالله السدحان في بداياتهما، مردفًا: ”لما صار عندكم قرشين نسيتوا أخوياكم“.

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وذكر أنه كان يقوم بحل 99% من مشاكل القصبي والسدحان، سواء كانت عائلية أو مشاكل في العمل، مستطردًا بأن القصبي والسدحان لا يحبانه لأنه كاشف أوراقهما، وفق تعبيره.

وأعرب عن أسفه تجاه ما وصل إليه ناصر وعبدالله، من تجاهل، لافتًا إلى أن ناصر القصبي لم يعرض عليه المشاركة في مسلسل ”العاصوف“، كما أنه لم يشارك الفنانين القدامى أيضًا، وفقًا لموقع إرم نيوز.

طاش ما طاش هو مسلسل تلفزيوني كوميدي سعودي. بدأ عرضه عام 1994، شارك فيه العديد من الممثلين السعوديين والعرب، ويعتبر من أنجح الأعمال التلفزيونية في السعودية والعالم العربي. وقد طلبت مكتبة الكونغرس الاميركية بعض أجزاء العمل لوضعه في أرشيف المكتبة ووصل لـ 18 جزء.