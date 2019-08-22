شاهد: الكويتية فرح الهادي تكشف فشل محاولاتها في الحمل

كشفت الكويتية فرح الهادي لأول مرة، عبر إحدى حساباتها الشخصية في تطبيق السناب شات، حول معاناتها مع الحمل وتناولها للحقن والمنشطات، ولم تنجح أي محاولة حتى الآن.

وقالت فرح الهادي، " تزوجت منذ عام و 8أشهر من الفنان عقيل الرئيسي، ولم تخطط للإنجاب مباشرة، إلا أنها حملت بعد 3 شهور من زواجها وأجهضت بعد فترة.

وبينت الهادي خلال تصويرها فيديو على السناب شات، أنها أهملت أمر حملها، ولم تعط لصحتها العناية المطلوبة، مشيرةً أنها لم تذهب الى طبيبة لمتابعة الحمل، ولم تعتمد نظام غذائي معين، مما ادى الى اجهاضها.

وأفادت، بأنها بعد مرور 9 أشهر من الزواج قررت متابعة حالتها مع الطبيبة، موضحًة أنها طمأنتها بأنها لم تتأخر في الحمل بعد، وأن ما يحدث شيء طبيعي، وبدأت بتناول الحقن والمنشطات مما جعل وزنها يزيد 11 كيلو غرام.

وأشارت إلى أنها تمكنت من الحمل للمرة الثانية ولكن الجنين لم يثبت؛ ما أدى إلى إجهاضها مرة أخرى، منوهةً إلى أنها بدأت تتعامل مع الطبيبة بشكل يضمن لها الحمل بشكل صحيح، وكانت تتابع معها بشكل دوري.

وذكرت أنها كانت تذهب للعيادة الطبية وهي مرتدية النقاب كونها لا تريد أن يعرف أحد، متابعتها مع الطبيبة بغرض الحمل، موضحةً أنها أجرت تحليلًا وعلمت أنها حامل للمرة الثالثة، ولكن بعد أيام تم خسرت الجنين.

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وأكدت بعد فشل محاولات الحمل للمرة الثالثة، قررت وقف كل متابعاتها مع الأطباء وأوقفت الأدوية والمنشطات وأخذت استراحة من الموضوع لوقت آخر.

يُذكر أن الفنانة فرح الهادي، عانت كثيرًا خلال الفترة الماضية بشأن الأسئلة التي تلقتها حول حملها من عدمه حيث كان الجمهور يهتم بذلك حتى أنها ذات مرة صرحت قائلة إنه لو حدث حمل ستُعلم جمهورها بالأمر، وفقاً لموقع إرم نيوز

فرح الهادي هي ممثلة كويتية، ، بدأت مشوارها الفني في العام 2007 في مسلسل بعد منتصف الخوف، وتزوجت من الممثل الكويتي عقيل الرئيسي في ليلة رأس السنة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.