لماذا يستخدم المشاهير الإيرانيون سيارات الإسعاف بدلاً من النقل العادي؟

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن قيام مشاهير إيرانيين و أصحاب الدخل العالي باستقلال سيارات الإسعاف للنقل بدلاً من التاكسيات الخصوصية بسبب الازدحام المروري.

وقال رئيس خدمة الإسعاف الخاصة مجتبى لوهراسبي لوكالة إسنا للأنباء الإيرانية، إن التقارير بشأن "تلك الظاهرة" صحيحة، ولكن الوضع "ليس بالسوء الذي يتحدث عنه البعض".

وأمر النائب العام في العاصمة بضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها في عمل سيارات الإسعاف.

ولكن دكتور لوهراسبي قال إن الشرطة "مشغولة جدا" بحيث إنها لم تستطع المساعدة.

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ولاحظ أيضا أن "ركوب سيارات الإسعاف لتفادي ازدحام المرور في طهران ليس مقصورا" على المشاهير وأثرياء المدرسين فقط، دون أن يدلي بتفاصيل أكثر.

وانتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في إيران تلك الظاهرة، لكن بعضهم طلب من الناس ألا ينفسوا عن إحباطهم بإيقاف سيارات الإسعاف، ومنعها من أداء وظيفتها الأصلية.

وكتب أحد الإيرانيين يقول: "اللجوء إلى الإسعاف ضرورة، حتى إذا كانت هناك فرصة 1 في المئة فقط لوجود مريض داخل السيارة، بحاجة إلى إسعاف"، وفقاً لموقع عربي 21.