رابط تقديم وظائف وزارة الصحة للتسجيل على وظيفة في السعودية 2019- رجال ونساء 1440

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عن حاجتها لتعيين 600 من الرجال والنساء على العديد من تخصصات ” التثقيف الصحي- الصحة العامة- الوبائيات”، على أن يبدأ التقديم من أمس الأربعاء 21/8/2019 حتي 9 أيام.

و تقوم وزارة الصحة السعودية بالإعلان كل فترة عن الوظائف المتاحة للرجال والنساء، ويكون التقديم لها إلكترونياً حسب المتبع في منظومة التطوير ورؤية 2030، التي تدعمها المملكة العربية السعودية، ويبدأ التقديم والتسجيل لعدد 600 وظيفة صحية لوزارة الصحة السعودية.

وتعلن وزارة الصحة بالسعودية 1440، بصفة دورية الإعلان عن الوظائف الصحية، لسد العجز في بعض التخصصات في مختلف مناطق المملكة السعودية، ويكون التقديم طبقاً للشروط المحددة بالإعلان مع التقديم إلكترونياً.

رابط التقديم على 600 وظيفة صحية 1440

*الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة السعودية.

*أو الدخول المباشر على الصفحة المخصصة للتقديم على الوظائف الصحية إلكترونياً.

بيان بالوظائف المطلوبة لوزارة الصحة السعودية

شروط التقديم للوظائف المعلن عنها لوظائف الصحة

*أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب.

*وجود شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية متوافقة مع مسمى الوظيفة المطلوبة.

*وتقوم وزارة الصحة السعودية بالإعلان عن الوظائف الصحية على موقعها الإلكتروني، ويتم التسجيل على الوظائف المعلن عنها حسب الشروط إلكترونياً في المدة المحددة للتقديم.