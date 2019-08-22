شاهد أحمد الفيشاوي يكشف تفاصيل صادمة بشأن طليقته

تحدث الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن تفاصيل أخفتها طليقته حول سفرها مع ابنته خلال بيان نشره على انستغرام على لسان القائم بأعماله القانونية.

وجاء في البيان الذي نشره على شكل فيديو:”مكتب الفايز لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية، بخصوص موضوع الفنان أحمد الفيشاوي، والرد على كافة الأقاويل والادعاءات وتوضيح الموقف القانوني وما تعرض له من الخصمة هند الحناوي التي حصلت على موافقة منه بسفر ابنته إلى إنجلترا عن طريق الغش والتدليس وايهامه انها تسافر بابنته لتعليمها في حين انها تهرب من تنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بالحبس لانها ضبطت برفقة رجل غريب الساعة الرابعة والنصف فجرا وفي حالة سكر بين”.

وتابع: “والخصمة المتدخلة دكتورة سلوى عبد الباقي والدة هند التواطئ فيما بينهما للأضرار بأحمد الفيشاوي وابنته لينا وحرمان كلاهما من الأخر على نحو ممنهج حسبما وارد بالقضايا والأوراق الرسمية”.

وكانت محكمة الأسرة قد قضت بحبس الفنان أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته.

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وأكد شعبان سعيد المحامي، وكيل هند الحناوى، إن الحكم الصادر ضد الفيشاوي، واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه، وأنه في حالة القبض على الفيشاوي سيكون ملزما بتنفيذ الحكم الصادر ضده، أو دفع متجمد النفقة لابنته.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، حصلت هند الحناوي على حضانة ابنتها ومن ثم سافرت بها إلى لندن بدعوى إكمال دراستها والتي لم تستطع حضور عزاء جدها فاروق الفيشاوي بسبب منعها من السفر مرة أخرى إلى لندن.