الشرطة الأمريكية تعتقل شخص خطط لإطلاق نار جماعي

اعتقلت الشرطة على مواطن كان يخطط لإرتكاب جريمة قتل جماعية داخل إحدى الفنادي في ولاية كاليفورنيا في أمريكا، بعد تلقي أخبار من زميله المقرب.

وأكدت شرطة منطقة لونغ بيتش، أنها تلقت خبر من موظف بشأن خططته المزعومة، فألقت القبض على المواطن "رودولفو مونتويا يبلغ من العمر37 عاماً"، حيث يعمل طباخ في فندق ماريوت بولاية كاليفورنيا.

وكشفت الشرطة خلال التحقيق الأولي، أن مونتويا كان منزعجاً من قضايا "شؤون الموظفين/ موارد بشرية"، فخطط لجريمة إطلاق نار جماعية للإنتقام.

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ويذكر أنه تم إلقاء القبض على رودولفو مونتويا في منزله الكائن بمنطقة هنتغتون بيتش بولاية كاليفورنيا في اليوم التالي من تهديده لزميل العمل.

وعثرت الشرطة، أثناء تفتيش المنزل، على أسلحة نارية متعددة، ومئات من طلقات الذخيرة والعتاد التكتيكي، فضلاً عن الخزانات عالية السعة وبندقية هجومية، وهي تعتبرغير قانونية في ولايات المتحدة الأمريكية، وفقاً لموقع القدس العربي.

ويشار مؤخراً أن الولايات المتحدة شهدت مايقارب 165 عملية إطلاق نار، ورغم أنها تُشكل نسبة صغيرة في الجرائم الأخرى التي تُرتكب سنويا في الولايات المتحدة، حيث أن المهاجم في هذا النوع من العمليات، لا يختار ضحاياه بناء على ما ارتكبوه بل على هويتهم العرقية الظاهرة ومكان تواجدهم باللحظة التي يبدأ بها بإطلاق النار.