دعوات لإقامة تجمع خاص بالمكتئبين في الأردن !

في حالة غريبة من نوعها دعا مجموعة من الناشطين في الأردن لتشكيل تجمع خاص ب"المكتئبين" في دعوة على موقع فيسبوك.

وقبل أن تحذف الدعوة من على موقع فيسبوك، دعا منظمو الفعالية إلى لتجمع على طريق المطار في عمان في 30 أيلول/سبتمبر، مشيرين إلى أن التجمع هو لـ"المكتئبين والمضغوطين من العمل والدراسة والظروف المادية وظروف الحياة".

وبينت الدعوة أن المجتمعين سيشترون وجبات الطعام ويأكلون ويبكون ويفضفضون لبعضهم، لكي يشعروا بأنهم ليسوا وحيدين في هذا الكوكب".

ووفقً لموقع عربي21، قالت وسائل إعلام محلية سابقاً إن منظمي الفعالية تراجعوا عن دعوتهم، وحذف القائمون عليها المناسبة من مواقع التواصل الاجتماعي.