شاهد: اللبنانية يارا تعلن عن أغنيتها الجديدة

نشرت اللبنانية يارا على إحدى حساباتها الشخصية عبر منصة الإنستغرام، مقطع فيديو لأغنتيها الجديدة لعام 2019 بعنوان" ابقى أسيرك" حيث غنتها بـ اللهجة الخليجية.

وأوضحت الفنانة يارا، أن اغنية ابقى أسيرك قريباً ستكون متاحة على منصة اليوتيوب الرسمية، ومتوفرة فقط على إحدى الإذاعات الخليجية.

ويذكر ان يارا كانت قد اجتمعت مؤخرا بالفنان السوري ناصيف زيتون بحفل فني بمناسبة عيد الأضحى، وذلك في أحد الفنادق الكبرى في بيروت، وكان الحفل من تنظيم شركة حفلات برودكشن لصاحبها متعهد الحفلات والمنتج عماد قانصو.

أغنية ابقى أسيرك، طرحت منذ 4 أيام، من كلمات عبد الله بن سعد بن عبدالعزيز، وألحان تركي الشريف، وغناء يارا، وفقاً لموقع الفن.

يارا، مغنية لبنانية أصدرت أولى البوم لها عام 2005 بعنوان حب كبير، عملت مع أكثر من فنان ديو غنائي وأشهرهم فضل شاكر وراشد الماجد وحسين جسمي، وشاركت في الأوبريت الغنائي (أمي ثم أمي).