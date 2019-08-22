الممثل ذا روك يتصدر قائمة أعلى دخل في العالم بين الممثلين

أصدرت مجلة فوربس الأمريكية المتخصصة بإحصائية الثروات، قائمة لأكثر عشرة أشخاص من المجال الفني حصولاً على أعلى أجر في العالم حي تصدر المركز الأول الممثل الأمريكي دواين جونسون.

وتصدر الممثل الأمريكي دواين جونسون، الملقب بـ ذا روك، قائمة أعلى عشرة أشخاص أجراً ودخل من بين الممثلين في العالم، وذلك بحصوله على 89.4 مليون دولار أمريكي خلال فترة 2018 -2019 .

ويذكر أن جونسون يعرض حالياً له فيلم " فاست أند فيوريوس/ هوبس آند شو، على جميع شاشات السينماء أمام الممثل البريطاني جيسون ستاثام

وجاء في المركز الثاني في قائمة فوربس الممثل الأسترالي كريس هيمسورث بـ 76.4 مليون دولار، ومعظمها من فيلم “أفينجرز: إند غيم”، وفي المركز الثالث روبرت داوني بـ66 مليون دولار، وفقاً لموقع القدس العربي.

ويشار الى أن دواين جونسون Dwayne Johnson، هو ممثل أمريكي وكندي، ومصارع محترف شبه معتزل، ممثل و منتج أفلام، بدأ عالم التمثيل والسينما عام 1996، وحصل على عدة بطولات في المصارعة.