شاهد تصرف غريب من تامر حسني مع مقدم الحفل في عُمان

لم ينتظر الفنان المصري تامر حسني انتهاء مقدم الحفل الذي سيقيمه في عمان، ذكر اسمه حتى خرج على المسرح ليثني عليه.

ونشر حسني مقطع فيديو يظهر ما حدث بينه وبين المذيع العُماني عبد الله السباح​، وعلّق بالقول:”كان المفروض أدخل المسرح بعد تقديمته ‏ليا، ومن حلاوة ما قال من قلبه دخلت فجأة عشان أسلم عليه، ألف شكر أخي أبو قلب جميل عبد الله السباح”.‏

وبدوره، نشر السباح مقطع الفيديو، وعلّق بالقول:”مشهد ولا أروع مع ‏نجم الجيل الفنان تامر حسني، وأنا أقدمه في حفلة الليلة”.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، ظهر تامر في الفيديو وهو يتحدث إلى الجمهور، ‏مبررًا دخوله المفاجئ بتأثره بالمقدمة اللطيفة التي ألقاها السباح، وبالتفاعل الذي شهده من الجمهور، إذ لم يستطع ‏أن يصبر إلى نهاية المقدمة.‏