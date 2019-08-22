تراند اليوم : سما المصري تصوّر مؤخرتها وأحدهم وضع يده عليها؟ – 2 فيديو 

نشرت الرقاصة المصرية سما المصري فيديو لها خلال تواجدها في مطار باريس وطلبت مِن مَن يوثق لحظاتها بفيديو التركيز على مؤخرتها الكبيرة، ولم تخجل كعادتها، وحين ندخل صفحاتها لا نجد إلا فيديوهات وصورًا لمؤخرتها لا لشكلها ولا لأعمالها.

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ومن خلال قفاها تروّج لقناتها على اليوتيوب وقالت: (جزء كمان من فيديو برج ايفيل الموجود دلوقتي علي قناتي علي اليوتيوب والرابط بتاع القناه هنا في البايو وفي الاستوري…اعملوا واشتركوا دلوقتي في القناه عشان تشوفوا كل فيديوهاتي حصري.. بس بصراحه مصر عليا اوي.. حبيبتي يا مصر)

كما نشرت فيديو أخرى ظهر شخص به يتصوّر إلى جانبها، وكاد يضع يده على مؤخرتها لكنه شعر بخجل كبير.