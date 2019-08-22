شاهد راشد الماجد يقع في موقف محرج مع أحد معجبيه على المسرح

انهال أحد المعجبين على فنان السعودي راشد الماجد تقبيلاً ليديه ورأسه في أحد الحفلات الغنائية التي يقيمها في بريطانيا إلا أن الأخير احتضنه وكفه عن التقبيل.

وصعد الشاب الذي كان يقف قرب خشبة المسرح في محاولة لتقبيل يد راشد الماجد، وهو ما أوقف الحفل عدة دقائق رفض خلالها الفنان ما يفعله الشاب.

وبعدها أقدم الشاب على تقبيل رأس ”الماجد“ إلا أن الفنان أبعد رأسه، وأعرب عن اعتزازه بما يفعله وقام باحتضانه.

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وعندما صعد رجال الأمن إلى المسرح للتعامل بقوة مع الشاب تدخل الماجد وطالبهم بحُسن معاملته.

ووفقاً لإرم نيوز، علق راشد الماجد على ما حدث مع الجمهور بجمل فكاهية، حين قال: ”عسى ما خرب شعري وأشوي، ما صار لي مثل كاظم الساهر أو ماجد المهندس، الحمد لله جت سليمة“.